Куала-Лумпур, , 16:03 — REGNUM Малайзия может столкнуться с четвертой волной COVID-19 из-за текущей ситуации с увеличением ежедневных случаев заражения коронавирусом, сообщает Antara.

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Число случаев COVID-19 в нескольких регионах Малайзии демонстрирует нестабильную тенденцию. Уровень заражения коронавирусом поднялся до 1,06.

Министерство здравоохранения Малайзии издает приказ об условном контроле за перемещением граждан. Приказ вступит в силу с 15 по 28 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран и Малайзия обменялись идеями по расширению двустороннего и регионального сотрудничества.

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