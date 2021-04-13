Минск, , 16:02 — REGNUM Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал политолога Александра Федуту. Об этом 13 апреля со ссылкой на КГБ сообщило агентство БелТА.

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По данным ведомства, Федута задержан в рамках расследования возбуждённого уголовного дела в порядке статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса «по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления».

Также задержан и лидер праворадикальной националистической «Партии Белорусского народного фронта» Григорий Костусев.

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Как сообщало ИА REGNUM, белорусский оппозиционный политолог Федута давно уехал из Белоруссии в Польшу, откуда периодически критиковал белорусского лидера Александра Лукашенко и белорусские реалии. 12 апреля стало известно, что вскоре после прибытия из Польши в Москву он перестал выходить на связь. Его супруга Марина Шибко заявила о готовности вылететь на поиски.