Москва, , 16:01 — REGNUM В ходе европейской сессии 13 апреля цена на нефть повышалась до $64,04. Рост не получил продолжения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Покупатели отступили к уровню $63,61. Давление на нефтяной рынок также исходит от укрепления доллара.

Это происходит на фоне роста доходности казначейских облигаций США до 1,69% годовых. Покупателям нужно удержать цену выше уровня $62,75.

В центре внимания участников рынка два отчета по запасам нефти от Американского института нефти (API) и минэнерго США.

Если отчеты по запасам не подкачают, то можно ожидать еще одной попытки поднять цену до $65,50 за баррель.

Скорее всего, консолидация цены барреля нефти Brent продолжится в диапазоне $62,30−64,30», — полагает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть колеблются с амплитудой порядка $1,5