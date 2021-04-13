Москва, , 16:00 — REGNUM Криминальный авторитет Али Гейдаров, которого застрелили в фитнес-клубе на северо-западе Москвы, имел статус беженца в России и являлся гражданином Азербайджана, сообщает 13 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Гейдаров проживал в ЖК «Алые паруса» в Москве, место регистрации в России пока устанавливается. Удостоверение беженца обнаружено на месте убийства.

По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина кавказской внешности, у полиции имеется наводка на предполагаемого убийцу, уточняется в сообщении.

С места расправы изъят пистолет-пулемёт «Скорпион» со сбитыми номерами, патроны и гильзы.

Али Гейдаров также был известен по прозвищу Альберт Рыжий.

Как сообщало ИА REGNUM, в фитнес-клубе в Москве несколькими выстрелами из огнестрельного оружия убит петербургский «вор в законе» Альберт Рыжий.

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