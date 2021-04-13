Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM Самый высокий рост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам января—февраля 2021 года среди стран СНГ продемонстрировала Туркмения. Об этом 13 апреля сообщает казахстанское бюро национальной статистики со ссылкой на Статкомитет СНГ.

За отчетный период ВВП Туркмении вырос на 5,9%, Таджикистана — на 4,5%, Узбекистана — на 1,6%, Белоруссии — на 0,8%. В остальных странах Содружества отмечается экономический спад. Самое существенное снижение ВВП произошло в Киргизии — на 8,9%, Армении — на 7,6%, Молдавии — на 7%.

Самые высокие темпы инфляции продемонстрировали Белоруссия — 3,1%, Азербайджан — 2,9%, Армения — 2,8%. Самые низкие темпы роста потребительских цен в Молдавии — 0,8%, Казахстане — 1,3% и Таджикистане — 1,4%.

Наибольший рост промышленной продукции наблюдается в Таджикистане — 18,5%, Белоруссии — 8,3% и Узбекистане — 1%. Самый существенный спад этого показателя произошел в Киргизии — 13%, Молдавии — 9,1% и Армении — 7,9%.