Москва, , 15:57 — REGNUM В России почти все независимые НПЗ не заинтересованы в увеличении производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил председатель совета директоров транспортной компании, руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал высказывание заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина о том, что производство автомобильного бензина в России превысило внутренний спрос на 10−12%.

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«Превышение производства над спросом, конечно, стабилизирует цены, но лишь на то время, пока сезонный спрос на топливо его не опередит, — сказал Пурим. — Традиционное подорожание бензина весной связано в большей степени с началом подготовки к активной фазе строек, посевной, госзакупок. Ситуация со стабилизацией цен и их снижением, как правило, складывается в начале лета, если говорить о южных регионах. Но, возможно, не в этом году. Так, более 500 тысяч туристов вынуждены отменить свой отпуск в Турции из-за ограничений. Скорее всего, они окажутся на юге страны и пополнят копилку не только нефтяных компаний, но и ресторанов, санаториев, гостиниц, магазинов».

Как полагает Пурим, однозначный вывод состоит в том, что производство нефтепродуктов не нужно снижать.

«Беда в том, что почти все независимые НПЗ не заинтересованы в увеличении производства, так как их расходы увеличатся, а дополнительная прибыль будет изъята из-за существования так называемого «демпфирующего механизма», — пояснил Пурим.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сорокин заверил, что министерство энергетики продолжает следить за ситуацией с топливом на внутреннем рынке.

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