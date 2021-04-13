Москва, , 15:57 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал обеспечить полный возврат средств жителям России, которые из-за пандемии не смогут полететь на отдых в Турцию, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

«Налицо форс-мажор, то есть условие, при котором граждане должны получить обратно деньги за неиспользованные туры. Однако далеко не всегда им это удается. Раз государство закрыло авиасообщение, то есть ввело защитные меры, то оно должно быть последовательным и в защите материального благополучия граждан», — заявил Миронов.

Если говорить об отдыхе в России, то он должен быть доступен, уверен депутат.

«Призываю правительство договориться с компаниями туристический отрасли о замораживании цен на этот год», — сказал парламентарий.

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