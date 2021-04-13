Уфа, , 16:05 — REGNUM Сложная ситуация с кадрами для сельского хозяйства сложилась в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей станице в социальной сети.

По его словам, Башкирский государственный аграрный университет является отличным вузом, он входит в топ-10 лучших отраслевых вузов РФ.

«Но нужно менять подход к целевому обучению, нужна господдержка для тех, кто учится на бюджетных местах. В Башкортостане — 13 профильных колледжей, они разбросаны по всей республике. У части из них слабая материальная база, не хватает преподавателей или они пенсионного возраста. Плюс многие из тех, кого выпускают в аграрном университете или профильных колледжах, проходят мимо села», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что это происходит потому, что заработная плата в сельском хозяйстве является не большой, поэтому зачастую выпускников перехватывают в других направлениях.

«Наши предприятия часто не заинтересованы или у них нет возможности достойно мотивировать молодых специалистов. Не решаются системно вопросы с жильём для молодых специалистов на селе. Есть другие проблемы», — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что правительство республики постепенно решает эти вопросы.

Так, молодым специалистам, которые отработали в аграрно-промышленном комплексе (АПК) Башкирии не менее полугода, единоразово выплачиваются «подъёмные» из бюджета республики в сумме 500 тысяч рублей. Хабиров сообщил, что сумму этих подъемных планируется увеличить до 750 тысяч. Эти деньги можно направить на приобретение жилья. Глава республики отметил, что аграриям региона возмещается до 90% затрат за то, что они учат в профильных вузах молодых специалистов.

«В 2020 году такую поддержку от республики на сумму более 2 млн рублей получили 84 предприятия. Это лучший показатель в России. В 2021 году на эти цели мы предусмотрели 16 млн рублей», — заявил Хабиров.

При этом он признал, что в республике остается острой проблема с кадрами.

«Самое главное сейчас — правильно выстроить взаимодействие между БГАУ, колледжами и непосредственными работодателями. Студенты должны знать, где они будут работать, сколько зарабатывать. А предприятия должны понимать, на кого могут рассчитывать через год-два-три. Другими словами, будем менять систему целевого обучения и подход к бюджетным местам», — сообщил он.

Отмечается, что правительство республики в настоящее время работает и над другими мерами поддержки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в правительстве Башкирии утвердили изменения в порядок предоставления государственной поддержки в области аграрно-промышленного комплекса.