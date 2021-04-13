Уфа, 13 апреля 2021, 16:05 — REGNUM Сложная ситуация с кадрами для сельского хозяйства сложилась в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей станице в социальной сети.
По его словам, Башкирский государственный аграрный университет является отличным вузом, он входит в топ-10 лучших отраслевых вузов РФ.
Он также отметил, что это происходит потому, что заработная плата в сельском хозяйстве является не большой, поэтому зачастую выпускников перехватывают в других направлениях.
Он подчеркнул, что правительство республики постепенно решает эти вопросы.
Так, молодым специалистам, которые отработали в аграрно-промышленном комплексе (АПК) Башкирии не менее полугода, единоразово выплачиваются «подъёмные» из бюджета республики в сумме 500 тысяч рублей. Хабиров сообщил, что сумму этих подъемных планируется увеличить до 750 тысяч. Эти деньги можно направить на приобретение жилья. Глава республики отметил, что аграриям региона возмещается до 90% затрат за то, что они учат в профильных вузах молодых специалистов.
При этом он признал, что в республике остается острой проблема с кадрами.
Отмечается, что правительство республики в настоящее время работает и над другими мерами поддержки.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в правительстве Башкирии утвердили изменения в порядок предоставления государственной поддержки в области аграрно-промышленного комплекса.