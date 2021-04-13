Воронеж, , 15:55 — REGNUM Шесть жилых домов, а также шесть нежилых строений горит в Воронежской области в районе села Мечётка Бобровского района по данным на 15:30 13 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«По предварительной информации с места в Мечётке горит шесть жилых и шесть нежилых домов. Эвакуации Мечётки нет», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на середину дня 13 апреля в регионе было зафиксировано более 140 вызовов на ландшафтные пожары. Ситуация осложняется сухой погодой и ветром. Самая тяжёлая обстановка с ландшафтными пожарами в Бобровском, Анненском и Рамонских районах.

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