Москва, , 15:54 — REGNUM Надеться на то, что в России компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги положительно повлияют на спрос, не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил гендиректор группы компаний, включающей сеть фитнес-центров, сопредседатель нижегородского регионального отделения «Партии роста» Александр Кузнецов.

«Сейчас активно схлопываются фитнес-клубы эконом-формата, — рассказал он. — Как выживают те, кто работает исключительно в фитнес-индустрии, без других источников дохода, сказать трудно. Скорее всего, это будет банкротство, может быть, через полгода, год. Думаю, процентов 30% клубов закроется. Надеяться на то, что налоговый вычет повлияет на спрос, не приходится. К примеру, в провинциальных городах годовые абонементы небольшой ценовой категории от 20 до 60 тысяч рублей, поэтому налоговый вычет условно может составить от 1500 до 7000 рублей. Это скорее моральная поддержка, чем стимулятор спроса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что жители РФ смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги.

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