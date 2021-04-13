Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Одну полосу Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют на четыре дня в связи с необходимостью уборки накопившегося смёта после зимы. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающего за состояние федеральных трасс.

Полоса будет перекрыта с 14 по 17 апреля на участке между транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Стрельна — Пески» (Красносельское шоссе) (80 — 85 км внутреннего кольца).

«В связи с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги, — пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. — По первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке всего три полосы для движения».

Работы будут идти в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

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