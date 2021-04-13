Москва, , 15:54 — REGNUM Рубль неплохо укрепляется днем 13 апреля, отыгрывая часть потерянного ранее, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«На Московской бирже доллар США стоит 77,06 руб. и может спуститься к 76,90 руб. При этом границы колебаний в пределах 75,50−77,50 за доллар остаются актуальными.

Евро торгуется по 91,70 руб., сохраняя в силе диапазон движений в пределах 91−93 руб.

Нефть марки Brent дорожает, баррель торгуется около $64 после публикации Китаем впечатляющих данных по экспорту и импорту за I квартал 2021 года.

Поднебесная является крупнейшим в мире импортером и потребителем нефти, поэтому ее положительная статистика важна для сырьевого сектора.

Для рубля все еще актуальны геополитические риски различного калибра, которые могут проявиться в любой момент», — считает аналитик.

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