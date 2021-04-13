Сеул, , 16:11 — REGNUM Наборы экспресс-анализов COVID-19 — одна из важных составляющих новой программы администрации Сеула по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление мэра Сеула О Сэ Хуна.

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Данное заявление было обнародовано 12 апреля в ходе онлайн совещания по антиковидным мерам.

Новый мэр отметил, что экспресс-анализы COVID, позволят населению самостоятельно узнать результат в течение 10−30 минут, а также добавил, что данные наборы широко используются в ряде стран, включая США и Германию, однако внутри страны ни один из наборов, производящихся южнокорейскими компаниями на экспорт, не одобрен для использования.

Напомним, что в Сеуле могут быть введены новые карантинные меры, призванные минимизировать негативное воздействие пандемии коронавируса на малый и средний бизнес.

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