Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Грузинский депутат, председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия останется в заключении. Такое решение вынес 13 апреля Тбилисский городской суд, сообщает телеканал Rustavi 2.

Соратники Мелии требовали, чтобы власти освободили политика. Адвокат депутата Бека Басилая заявил, что решение оставить Мелию под стражей принято без правовых оснований.

«Международное давление на власть продолжится», — сказал Басилая.

Мелию арестовали 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках в ходе протестных акций летом 2019 года. Задержание депутата обострило политический кризис в стране.

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