Минск, , 16:00 — REGNUM В настоящее время на территории Белоруссии наблюдается новый подъем числа выявляемых носителей коронавирусной инфекцией — третья волна пандемии. Об этом 13 апреля заявила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики минздрава республики Инна Карабан, ее слова приводит агентство БелТА.

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«У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости (коронавирусной — ред.) инфекцией — мы это называем началом третьей волны», — сказала она.

Также в белорусском минздраве добавили, что в настоящий момент зарегистрирован рост заболеваемости COVID-19 в регионах и столице страны и в том числе «пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения».

Отметим, на сегодняшний день на территории Белоруссии выявлено за весь период пандемии 337 635 заразившихся коронавирусом, из которых 754 — за последние 24 часа.