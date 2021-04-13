Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM В 2020 году Ростовская область на борьбу с пандемией потратила более 15 млрд рублей, сообщил донской губернатор Василий Голубев 13 апреля в ходе ежегодного отчёт о работе регионального правительства за 2020 год.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

«В Ростовской области в целом с учётом федеральных средств на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с COVID-19, направлено более 15 млрд рублей, или около 6% расходов консолидированного бюджета области. Финансовая помощь местным бюджетам выросла на Дону в прошлом году почти на 21% и превысила 118 млрд рублей», — пояснил глава региона.

В целом Голубев отметил, что единство и сплочённость жителей Ростовской области помогло дать достойный отпор коронавирусу.