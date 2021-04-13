Санкт-Петербург, 13 апреля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Новую протечку на введенной три года назад станции Петербургского метрополитена «Беговая», которую заметили пассажиры 13 апреля, устранят до конца текущей недели. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО «Метрострой».

Дарья Драй ИА REGNUM Станция «Беговая» в Петербурге

Как сообщают очевидцы, стену станции на время ремонтных работ закрыли полиэтиленом.

«Беговая» — станция мелкого заложения, водопроявления на ней были, есть и будут. Сейчас мы по гарантии устраняем. До конца недели закончим», — уточнила собеседница агентства.

Отметим, протечки на «Беговой» (зелёная линия) наблюдаются с первого дня открытия этой станции в Приморском районе в 2018 году. Как объясняют метростроители, в грунте Петербурга слишком много воды, поэтому на объектах, размещённых на мелкой глубине, довольно часто появляются такие «водопроявления».

Напомним, станция «Беговая» была введена в строй в мае 2018 года к чемпионату мира по футболу вместе со станцией «Новокрестовская», которая в 2020 году переименована в «Зенит».