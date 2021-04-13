Москва, , 15:48 — REGNUM Использует различные устаревшие, исконно русские слова и обороты в своей речи, длительно не использовавшихся, четверть жителей России (24%), приводит данные ВЦИОМ.

Самые популярные исконно русские слова в речи современных граждан — — сударыня (9%), доколе (3%), сударь (3%), барышня (2%). Никогда не используют устаревшие русские слова 64% опрошенных.

Считают, что в русском языке нужно употреблять только русские слова, 82% опрошенных. Не против заимствований иностранных слов 11%. По мнению 54%, иностранные слова представляет угрозу для сохранения русского языка.

Телефонный опрос проведён 31 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.\

Как сообщало ИА REGNUM, русские слова и собственные термины следует использовать в России, избегая заимствований иностранных слов, считают 67% граждан.

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