Анкара, , 15:47 — REGNUM Из-за ограничения пассажирского авиасообщения с Россией Турция лишиться сотен тысяч российских туристов. Как заявил глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкайя, в весенний период страна рассчитывала принять до 800 тыс. отдыхающих из России.

Читайте также: В Турции находятся около 30 тыс. туристов из России

«В мае, во время продолжительных каникул, мы ждали туристов из России. Мы готовились принять от 700 до 800 тыс. российских гостей», — сказал в беседе с ТАСС Баглыкайя, выразив надежду, что российские туристы хотя частично перенесут запланированные на весну отпуска на июнь.

По его словам, ожидается, что к концу месяца Рамадан число случаев заражения коронавирусной инфекций в Турции снизится, а в июне «всё вернется в норму».

Ранее по теме: Ростуризм дал рекомендации в связи с приостановкой авиарейсов в Турцию

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное сообщение России с Турцией и Танзанией решено приостановить до 1 июня из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этих странах. В этой связи Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию и Танзанию на 15 апреля — 31 мая, перенести дату поездки или поменять тур на другие направления. Туристов, купивших туры на период после 1 июня, Ростуризм обещал информировать о текущей ситуации.