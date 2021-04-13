Вашингтон, , 15:46 — REGNUM К проекту сериала «Жизни матрёшки» присоединился Шарлто Копли. Об этом 13 апреля сообщает портал Deadline.

Пока нет информации о том, какую роль исполнит актёр, а также о сюжете продолжения шоу. Звезда сериала Наташа Лионни поздравила коллегу, назвала его «безумно одарённым человеком с тысячей лиц» и заявила, что является большой поклонницей Копли с давних пор и «тем более сейчас».

Напомним, Шарлто Копли исполнил главную роль в фильме Нила Бломкампа «Район №9». Он также снялся в таких картинах режиссёра, как «Элизиум — рай не на Земле» и «Робот по имени Чаппи».

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