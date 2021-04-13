Прага, , 15:51 — REGNUM В чешском городе Млада-Болеслава прошла премьера модернизированного кроссовера Skoda Kodiaq и его версии RS. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновленный кроссовер получил переработанную лицевую часть. Автопроизводитель укомплектовал авто новой головной матричной оптикой, большой радиаторной решёткой, стильным бампером, чёрными пластиковыми уголками по его бокам, а также более выразительными противотуманками, расположенными под фарами.

На корме появились накладки по бокам стекла, чёрный спойлер на двери багажника, а патрубки выхлопной системы обрамляют хромированные вставки.

В движение новую машину приводит мотор 1.5 TSI мощностью 150 л. с. Кроме того, в моторной линейке авто имеются двухлитровый «движок» максимальной мощностью 190 «лошадей» и такого же объёма дизельный мотор на 150 и 200 л. с.

Ранее компания Skoda представила Octavia в модификации Sportline. Пакет Sportline привнёс в модель только косметические изменения без дополнительной производительности. Внешне машина выделяется чёрными деталями и тонким спойлером.

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