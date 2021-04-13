Москва, , 15:46 — REGNUM Законопроект об учете числа беспилотников и их регистрации Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Согласно поправкам, Росавиация будет вести учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг, ввезенных в РФ или произведенных в стране.

Кроме того, устанавливается обязательность нанесения учетных опознавательных знаков на беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг, ввезенные в РФ или произведенные в РФ.

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