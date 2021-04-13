Москва, , 15:44 — REGNUM Правительство РФ может пойти на смягчение бюджетного правила, но едва ли решится на повышение налогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы Bloomberg.

«Насчет бюджетного правила — это может быть. Но людей интересуют две вещи: их заработная плата в реальном исчислении и цены в магазинах. А увеличение налогов — это снижение зарплат. Поэтому на повышение налогов правительство, скорее всего, не пойдет, — сказал Зубец. — Кроме того, главный способ пополнения бюджета — это рост экономики, а не повышение налогов. Поэтому с учетом того, что социальная напряженность нарастает, нарываться на какие-то неприятности власти не захотят. С другой стороны, в свое время звучали прогнозы о том, что ЦБ РФ не пойдет на увеличение ключевой ставки. Однако он взял и пошел. Наплевав на все и показав, что ЦБ РФ в очень большой степени независим от центральной власти. Они решили, что надо повышать процентную ставку, и не думали о той общественной реакции, которую это вызовет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что повышение налогов будет только мешать восстановлению экономики России после пандемии.

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