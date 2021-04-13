Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson следует приостановить «из соображений предосторожности». Об этом заявили Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC).

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«Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений предосторожности», — говорится в заявлении FDA в Twitter.

По данным CDC, прививку этой вакциной сделали около 7 млн человек в США. Газета The New York Times сообщила о шести случаях образования тромбов после вакцинации, один из них оказался смертельным.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно об отказе властей Австралии закупать вакцину от Johnson & Johnson.

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