Киев, , 15:50 — REGNUM Глава минфина Украины Сергей Марченко может быть причастен к коррупционным схемам на таможне и в налоговых органах. Об этом заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

«Каким образом этот человек, который ни разговаривать не умеет,… ни одной положительной идеи от него не слышал, все начинания он блокирует, и плюс он и всё его министерство полностью связанны с системой коррупции, продолжает работать министром финансов. Кто в этой стране доволен им, кроме кланов, которые делают деньги на этой системе?» — сказал Саакашвили.

Он добавил, что Украина движется к коллапсу, и призвал президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку правительство страны.

Напомним, ранее Саакашвили назвал себя «одесситом» и пообещал защитить Одессу от «российского вторжения».

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