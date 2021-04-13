Киев, 13 апреля 2021, 15:50 — REGNUM Глава минфина Украины Сергей Марченко может быть причастен к коррупционным схемам на таможне и в налоговых органах. Об этом заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».
Он добавил, что Украина движется к коллапсу, и призвал президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку правительство страны.
Напомним, ранее Саакашвили назвал себя «одесситом» и пообещал защитить Одессу от «российского вторжения».
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