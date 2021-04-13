Асбест, Свердловская область, , 15:53 — REGNUM Следователи начали проверку по факту гибели семилетнего ребёнка в Асбесте (Свердловская область), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Мальчик сорвался с моста через реку Островную. Ребёнок «подошёл к реке, чтобы помыть руки, и в этот момент он, по имеющимся данным, поскользнулся и упал в воду», — уточнили в пресс-службе управления. Под проезжей частью автодороги располагается водоотводная дренажная труба. Течением мальчика затянуло под лёд.

Товарищи пытались спасти из воды своего друга, но им это не удалось. Позже ребёнка вытащили. Медики скорой помощи принялись реанимировать мальчика, но безуспешно.

В ходе проверки будут выявлены обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

По словам главы пресс-службы областного главка полиции полковника Валерия Горелых, семья погибшего не состоит на учёте. Руководством ОВД Асбеста в адрес собственника дороги направлено официальное письмо с требованием установить ограждения на этом участке, где произошла трагедия. «В трубе часть льда уже растаяла, а часть — нет. Если бы на обратной стороне трубы лёд растаял, Даниила снесло бы быстрым течением, и он остался бы жив», — сообщил Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городском пруду Екатеринбурга чуть не утонула девочка, пытавшаяся покормить уток. Школьница провалилась под лёд, но её успели спасти.

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