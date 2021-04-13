Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM Рост младенческой смертности в 2020 году зафиксирован в Ростовской области. Общее количество родившихся упало до минимума, передаёт ИА REGNUM.

Как сообщается в отчёте Росстата, в 2020 году число летальных исходов среди детей первого года жизни выросло почти на 13% — 202 случая против 179 в 2019 году, на 15% увеличилось число мертворождённых детей — 242 случая против 211 в 2019 году.

В донском минздраве указали на снижение рождаемости в 2020 году. Так, за этот период в Ростовской области родились 36 485 детей, что значительно меньше показателей предыдущих лет.

ИА REGNUM напоминает, что за последние десять лет рождаемость в Ростовской области упала до минимума. Так, по данным ЗАГС, в 2020 года жителям Дона выдано 36 тыс. 867 свидетельство о рождении ребёнка. Наибольший показатель был лишь в 2014 году, когда на свет появился 52 тыс. 251 младенец.

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