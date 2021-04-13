Москва, , 15:36 — REGNUM Законопроект об особенностях включения в Москве платы за содержание жилого помещения, расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Законопроект разработан правительством РФ во исполнение поручения президента от 30 января 2019 года № Пр-122 в целях сохранения существующего в городе Москве порядка определения размера расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, и их оплаты.

«Мы даже не видим предпосылок на рост платы за услуги ЖКХ», — ответил замглавы Минстроя Максим Егоров на вопрос депутатов Госдумы о возможном росте расходов жителей Москвы.

Требования к включению в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной и горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод (то есть расходы на общедомовые нужды), а также порядок расчета этих расходов определят власти Москвы.

Законопроектом предлагается установить следующие особенности определения размера расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, и порядка их оплаты в городе Москве. Так, плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме без выделения в составе такой платы расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Кроме того, коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, оплачиваются управляющей организацией или товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом из денежных средств, внесенных гражданами в качестве платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.