Токио, , 15:36 — REGNUM Square Enix подтвердила, что сейчас работает над патчем для Steam-версии игры NieR Automata, которого пользователи сервиса ждали несколько лет. Об этом 13 апреля сообщила twitter-страница NieR Series.

Издатель сообщил, что дополнительную информацию о грядущем обновлении он опубликует позже.

https://twitter.com/NieRGame/status/1381925380622192640

Напомним, после выхода NieR Automata в Xbox Game Pass геймеры обрушились с критикой на Square Enix и стали массово оставлять в Steam отрицательные отзывы на игру, релиз которой состоялся ещё 17 марта 2017 года.

Причина заключается в том, что в сервисе Microsoft разработчики выпустили версию игры с исправленными ошибками (в т.ч. с реализованной поддержкой технологии AMD FidelityFX CAS), тогда как пользователи Steam ждали этого патча много лет и уже отчаялись его получить. Многие геймеры и эксперты обвинили японского издателя в том, что он пренебрежительно отнёсся к сообществу, которое обеспечило хорошие продажи NieR Automata и способствовало популяризации игры.

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