Ярославль, , 15:39 — REGNUM Ситуация с состоянием дорог к туристическим объектам в Ярославской области улучшилась незначительно по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель общественного совета при департаменте туризма Ярославской области, заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ Андрей Данилов.

Дорога в «Сахареж» Андрей Данилов

О планах отремонтировать дороги к популярным объектам заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Вы знаете, ситуация стала чуть-чуть получше, но, конечно, только чуть-чуть. Ряд дорог отремонтировали, но ряд дорог, которые не успели отремонтировать в прошлом году, стали ещё хуже. Конечно, проблема существует и очень острая. У нас туристических объектов очень много и хорошо, что они существуют не только в пределах городов. Я и как аналитик, и как экскурсовод постоянно мониторю ситуацию», — сказал Андрей Данилов.

Андрей Данилов обратил внимание на дороги, которые ведут к туристическим объектам на левом берегу Волги. Эти места связаны с жизнью Николая Некрасова, юбилей которого отмечается в этом году.

«Я бы в первую очередь хотел обратить внимание на дорогу, которая идёт в посёлок Красный Профинтерн. В этом году отмечается двухсотлетие Николая Алексеевича Некрасова, великого русского поэта. И, к сожалению, дорога, которая ведёт к ключевым местам, связанным с его детством, юностью — это Аббакумцево, это Грешнево — она находится в крайне плохом состоянии. Кроме того, на этой дороге есть и другие объекты — дом Опекушина (филиал художественного музея), замок Понизовкина. Состояние дороги у туристов вызывает негатив. И это, конечно, очень сильно снижает возможность для развития. От Красного Профинтерна идёт дорога на Вятское. 19 километров, дорога абсолютно разбитая, и люди, проехавшие по этой дороге, долго-долго пребывают в негативных эмоциях. А были случаи, когда водители автобусов прямо отказывались ехать и делали круг в 30 километров. Конечно, эта дорога, треугольник: Ярославль — Красный Профинтерн — Вятское он очень-очень перспективный, если бы дороги были качественными. Там было бы несколько сотен тысяч экскурсантов и туристов, едущих как на автобусах, так и на своих автомобилях. Это своего рода «заволжское кольцо», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Данилов.

Ранее департамент дорожного хозяйства Ярославской области заявил о планах ремонта дороги Углич — Некоуз — Брейтово, которая проходит через Мышкин — один из известных туристических центров. По этой дороге ездят жители Московского региона. Но существенный поток туристов в Мышкин идёт из Ярославля. И здесь препятствием опять является дорога. Участок от села Новое до паромной переправы в Коровино совершенно разбит уже несколько лет.

«Безусловно есть серьёзная проблема с дорогой от Ярославля до Мышкина. Это давнишний маршрут, которым пользуется все, особенно детские группы, семейные туристы. В Мышкин можно добраться 2 способами: через Углич и через Ярославль. Опять же мы говорим о том, что любой кольцевой маршрут очень сильно повышает привлекательность. Если бы участок дороги от Нового до парома был в надлежащем состоянии, можно было бы предлагать автотуристам кольцевой маршрут Москва — Мышкин — Ярославль. Ну, а уж говорить о том, что ярославцы ехали бы по нормальной дороге, а также костромичи, ивановцы — тут уже не приходится. Эта дорога находится в ненормативном состоянии», — говорит Андрей Данилов.

По словам Андрея Данилова, в плохом состоянии участок дороги Углич — Рыбинск перед Рыбинском, по этой дороге в бывшую столицу бурлаков едут москвичи.

«Также давно уже ставится вопрос о крайне плохом качестве дороги до санатория «Сахареж». Это интересный, крупный, обновлённый объект, который в летнее время используется как лагерь детский, а в остальное время предлагает самые разные программы и молодёжные, и спортивные. Но качество дороги последние 20 километров приводит к тому, что туроператоры просто отказываются размещать там туристские группы. Многие индивидуальные туристы, видя отзывы о том, что добраться очень сложно и это может привести к поломке автомобиля, выбирают тоже другие средства размещения», — полагает Андрей Данилов.

Рейтинг популярных и перспективных туристических маршрутов с плохими дорогами замыкает дорога из Ярославля до Рыбинска по левому берегу Волги. На этом пути находится историческая часть города Тутаева (Романовская сторона бывшего Романова-Борисоглебска), родина адмирала Фёдора Ушаково — село Хопылёво и лыжный центр Дёмино.

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