Североморск, Мурманская область, , 15:35 — REGNUM Российские войска находятся в полной готовности к обеспечению безопасности России. Об этом сегодня, 13 апреля, на совещании в Североморске заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Генерал армии напомнил, что в рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. По его словам, в течение трёх недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач.

«Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны», — подчеркнул Шойгу.

Также глава Минобороны РФ добавил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность Североатлантического альянса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в российских органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки боеготовности. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Всего в этом месяце состоится 4048 различных учений. Они пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, в районах крайнего Севера, на Курилах и на Камчатке.