Гуйчжоу, , 15:38 — REGNUM При выбросе газа на угольной шахте в южной китайской провинции Гуйчжоу погибли восемь человек и еще один пострадал. Об этом 13 апреля сообщает агентство «Синьхуа».

При этом 9 апреля из сообщений местных властей стало известно, что в результате данного трагического инцидента семеро человек оставались под завалами и один — погиб.

Также сообщается, что в данный момент поисково-спасательные работы закончены и в ходе них обнаружены мёртвыми семь человек, пострадавшему в результате выброса оказывается медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство по чрезвычайным ситуациям Китая призвало провести тщательное расследование причин аварии с затоплением угольной шахты, произошедшей 10 апреля в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.