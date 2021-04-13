13 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Если Байден серьезно хочет спасти жизни чернокожих, то совершенно очевидно, что ему нужно распустить полицию, считают некоторые пользователи популярной соцсети.

Джон Доу, , 18:11 — REGNUM В США очередное происшествие с участием чернокожего и полиции: 11 апреля в городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) был застрелен 20-летний афроамериканец Данте Райт. Как следует из предварительных материалов разбирательства, сотрудники полиции города остановили его машину в связи с нарушением им правил дорожного движения, после чего выяснилось, что на имя Райта выписан ордер на арест.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

Подозреваемый не пожелал подчиниться требованиям сотрудников полиции, сел в свой автомобиль и попытался скрыться, в результате чего сотрудник полиции открыл огонь. Машина нарушителя проехала несколько улиц и столкнулась с другим автомобилем, за рулем которого была женщина, которую госпитализировали.

Очередной инцидент «полицейского насилия», как его окрестили сторонники движения за расовое равенство, произошел в штате, где в мае прошлого года при задержании был убит рецидивист Джордж Флойд, гибель которого стала причиной массовых выступлений членов движения Black Lives Matter не только в США, но и в других странах мира. Кроме того, на сегодняшний день в США проходит суд над полицейским Дереком Шовином, который и осуществлял задержание Флойда.

Протест против полицейского произвола после убийства Джорджа Флойда. Коламбус (сс) Becker1999

Вслед за гибелью Райта в городе вспыхнули массовые акции протеста, сопровождающиеся разграблением магазинов и стычками с полицией. Для наведения порядка в город даже пришлось вызывать подразделения Национальной гвардии. В свою очередь, об инциденте высказался и президент США демократ Джо Байден.

«Сегодня я думаю о Даунте Райте и его семье — и о боли, гневе и травмах, которые черная Америка испытывает каждый день», — приводит его слова пресс-служба Белого дома на официальной странице в Twitter.

«Пока мы ждем полного расследования, мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы двигаться вперед: восстановить доверие и обеспечить подотчетность, чтобы никто не был выше закона», — добавил он.

Заявление президента по столь острому социальному вопросу вызвало живой интерес у его подписчиков, которые высказали целый спектр различных мнений относительно произошедшего, в том числе поддержали сотрудников полиции, указав на недопустимость поведения Райта.

«Я думаю, если бы он не сопротивлялся и не пытался бы бежать, он был бы жив», — написала Jasmine.

«Я согласен, что это была незаконная стрельба, но Данте не стоило сопротивляться аресту и пытаться бежать с места происшествия. Я не говорю, что это причина, по которой его застрелили, но, если бы он подчинился, ситуация не обострилась бы», — подчеркнул Devon Gardner, имея в виду то, что, по официальной версии полиции, сотрудник полиции по ошибке выстрелил из пистолета, а не из электрошокера.

Полицейский стреляет в Данте Райта

Однако красной линией среди комментариев проходила тема необходимости распустить полицию или в той или иной жесткой мере ограничить ее возможности.

«Нужно забрать у сотрудников дорожной службы оружие. Или по меньшей мере научить их применять оружие в крайнем случае, а не сразу же», — уверен пользователь Barny Shergold.

По мнению пользователя Erin, сколько полицию ни реформируй, подобные случаи будут всё равно повторяться.

«Если мы серьезно хотим спасти жизни чернокожих, то совершенно очевидно, что нам нужно распустить полицию», — написала она.

«Лучший способ восстановить доверие — это отменить полицию и выплатить репарации, причитающиеся черным людям за свободу, власть и жизнь поколений, которые были украдены этим правительством в интересах белого правящего класса. Демилитаризация, лишение финансирования, роспуск и репарации», — согласилась с ней Taylor found shrimp in her stimmy check.

Не только она углядела в произошедшем расовый подтекст.

«Пока белые люди не признают наше расистское прошлое и настоящее, ничего не изменится. Нам нужен лидер, который приведет белых людей к лучшему», — заявил пользователь REvolt3D.

«При всём уважении мы не можем просто каждый раз проводить расследование каждого инцидента, как если бы это не была системная структурная проблема. Нам нужно пройтись по каждому полицейскому участку тонкой расческой и уволить всех сторонников превосходства белых в рядах органов. Ограничьте власть полицейских союзов и положите конец квалифицированному иммунитету», — предложил пользователь SJinn.

Полиция США разгоняет протестующих Steve Kaiser

Отметим, инциденты с применением оружия в США не являются редкостью. Так, в Чикаго 7 апреля огнестрельное ранение головы получил годовалый ребенок. По официальным данным, инцидент произошел из-за стычки двух автомобилистов на дороге: они поспорили из-за того, кому первым проезжать по дороге.

Более того, нередки случаи применения огнестрельного оружия и против сотрудников полиции. В частности, в начале февраля в штате Нью-Мексико погиб сотрудник полиции Дариан Джарротт. Он был застрелен при осмотре остановленной им машины. Как следует из видеозаписи с регистратора полицейской машины, нападавший использовал оружие, напоминающее винтовку AR-15.