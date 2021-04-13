Москва, , 15:37 — REGNUM Кратковременные дожди и понижение температуры ожидаются в Москве в конце недели, в ночь на 18 апреля похолодает до нуля, сообщила 13 апреля главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Так, в пятницу 16 апреля будет дуть северо-восточный ветер, прогнозируется кратковременный дождь. В ночь на субботу 17 апреля будет до 10 градусов тепла, но через сутки ожидается ноль градусов.

«В воскресенье нас ждет солнечный день, температура днем — до 15 градусов тепла», — сказала Макарова ТАСС.

В настоящее время в столичном регионе тепло из-за воздушных масс, пришедших со стороны Казахстана. Прохладная воздушная масса идёт на Москву с севера. К пятнице холодный атмосферный фронт завершит текущий тёплый период, но существенно характер погоды не изменится, пояснила она.