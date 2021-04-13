Джакарта, , 15:32 — REGNUM Командующий национальными вооруженными силами Индонезии Хади Тджахджанто приветствовал различные предложения о партнерстве со стороны Индии, сообщает Antara.

Вооруженные силы Индонезии приветствуют и поддержат предложение о сотрудничестве с Индией.

Посол Индии в Индонезии передал предложение о расширении сотрудничества в области совместных военных учений.

«Надеюсь, оборонное и военное сотрудничество между странами может и дальше развиваться», — заявил Хади Тджахджанто.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Суринам договорились расширить сотрудничество в области экономики, образования, культурной деятельности и борьбы с изменением климата.

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