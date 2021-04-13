Москва, , 15:31 — REGNUM Прогноз ВШЭ о рисках России «навсегда отстать» в технологиях оправдан, но ситуация останется прежней. В том смысле, что и 15 лет назад публиковались тревожные прогнозы о том, что если страна не вступит на инновационный путь развития, то потеряет время и отстанет навсегда, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Слово «инновации» с тех пор перестали употреблять так часто, на смену им пришла «цифровизация», а позже придёт ещё что-нибудь. И через 15 лет будут публиковаться прогнозы, о том, что если немедленно не предпринять меры, то потом будет поздно.

А что ещё остаётся делать экспертам? Эксперты не могут писать: «отстали навсегда»; они вынуждены писать «рискуем отстать навсегда».

Констатация свершившегося факта не имеет особой информационной ценности и не подаёт сигнала тревоги, тут и обсуждать нечего. Поэтому прогнозы всегда будут заканчиваться выводом, о том, что шанс ещё есть. Если шансов вообще никаких не останется, то и прогнозы публиковать будет негде.

К счастью, технологии сейчас живут не вечно, поэтому отстают от них не навсегда, а лишь на срок их жизни. К примеру, Китай навсегда отстал от США и Европы по использованию пластиковых карточек (дебетовых и кредитных), поэтому в качестве инструмента платежей там используется смартфон.

Смартфон стал в Восточной Азии «устройством управления жизнью»: с его помощью человек работает, оплачивает проезд в транспорте и заказывает еду в постель, когда падает туда без сил после окончания рабочего дня.

Африка и Азия навсегда отстали по использованию компьютеров, и, вероятно, по их производству (хотя не исключено, что производство однажды перенесут туда), поэтому смартфоны постепенно становятся инструментом на все случаи жизни и там.

В докладе акцент делается на технологиях так называемой четвёртой промышленной революции — современных материалах, робототехнике, 3D-печати. Кстати, уже не упоминается распределённый реестр (блокчейн), а его тоже включали в эту революцию.

Это важный момент — некоторые из технологий, успех в которых кажется критически важным, не приносят того результата, который от них ожидают. Или приносят его не так быстро, как хотелось бы.

Если говорить именно об этих технологиях, то для того, чтобы производить на их основе товары и услуги, нужны конкурентные преимущества. Они не возникают в один момент.

Это могут быть преимущества в обилии недорогой рабочей силы, или в наличии квалифицированных кадрах, собранных по всему миру, или в инвестиционной культуре или государственной поддержке.

Когда лица, принимающие решения, читают экспертные доклады, они задают вопрос следующим образом. Хорошо, если мы ничего не предпримем, то по этим направлениям отстанем навсегда. Проскочим, как Китай — пластиковые карты, а Африка — компьютеры.

А что будет, если мы сконцентрируем все усилия, затянем пояса, возродим шарашки и переселим туда всю нашу прославленную математическую школу? Кто поручится, что в этом случае мы завалим весь мир своими новыми материалами или хотя бы затащим в отечественные телеграм-каналы?

Поручиться за это никто не может — ни инноваторы, ни эксперты, ни владельцы предприятий. Здесь нужна политическая воля и готовность идти на большие риски.

В случае потенциальных проблем с безопасностью, например, печати оружия на 3D-принтерах или перспектив создания армий роботов, управляемых искусственным интеллектом, соответствующие ресурсы выделены будут.

В остальных случаях лица, принимающие решения, предпочтут подождать и посмотреть, что из всех этих революционных технологий получится. И когда через 15 лет прочитают следующее экспертное предупреждение о том, что если не сейчас, то никогда, то удостоверятся, что сделали всё правильно», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Россия рискует отстать навсегда от технологических лидеров.

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