Псков, , 15:40 — REGNUM В Псковской области за минувшие сутки выявили 59 новых инфицированных коронавирусом пациентов, что на десять человек больше, чем сутками ранее. При этом ни одного из ранее заболевших в регионе за минувшие сутки не выписали. Об этом 13 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Вместе с тем в Псковской области зарегистрировано еще пять летальных сходов от COVID-19.Таким образом с начала пандемии в регионе выявлено 35 206 инфицированных, из них 24 425 человек выздоровели. Скончались 286 человек.

«Защитите себя и свою семью. Уже боле 33,5 тыс. жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, и почти 22,5 тыс. — полностью закончили вакцинацию», — прокомментировал статистику губернатор региона Михаил Ведерников.

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