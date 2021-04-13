Самара, , 15:34 — REGNUM Карантин по бешенству животных установлен в поселке Серноводск Самарской области. Соответствующее постановление главы региона опубликовано 13 апреля на сайте областного правительства.

Сообщается, что ограничительные мероприятия для ликвидации очагов бешенства животных были введены в поселке на ул. Вокзальная, д. 34, кв. 1. Именно здесь и был обнаружен эпизоотический очаг этой инфекции.

На территории очага запрещается лечение больных животных, посещение территории сторонними лицами (исключение составляют специалисты), также нельзя ввозить, вывозить и перемещать животных, осуществлять некоторые другие мероприятия.

Отмечается, что территория сельского поселения Серноводск признана неблагополучным пунктом по бешенству животных. В этом населенном пункте на период карантина запрещается проводить ярмарки и выставки, а также отлавливать животных для вывоза в зоопарки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что случай бешенства животных также был выявлен в частном подворье поселка Сокский Исаклинского района Самарской области.