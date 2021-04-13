Душанбе, , 15:24 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Таджикистан 10−12 июня 2021 года, сообщает 13 апреля агентство «Азия-плюс» со ссылкой на источник в правительстве.

В рамках визита стороны намерены подписать новый пакет документов в сферах торговли, финансов, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, науки и культуры. В Душанбе в честь приезда Мирзиёева состоится концерт мастеров искусств «Шоми дусти» («Вечер дружбы»).

Напомним, последний раз Шавкат Мирзиёев посещал Таджикистан в июне 2019 года для участия в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Впервые глава Узбекистана посетил Душанбе в марте 2018 года. Визит стал историческим, так как между странами долгое время сохранялись напряженные отношения.