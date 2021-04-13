Курган, , 15:24 — REGNUM В Курганской области к 13 апреля подтверждено ещё 37 случаев заражения коронавирусом. Из них 15 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 36 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 13 апреля выявлено 19 774 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 18 113 человек, скончались 362 пациента с COVID-19.