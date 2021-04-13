Киев, , 15:31 — REGNUM Украина не планирует новую атаку на Донбасс. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время встречи с послами стран-членов ЕС, сообщила 13 апреля пресс-служба СНБО.

По его словам, Украина намерена вернуть регион политико-дипломатическим путём.

«Всё остальное — это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе», — добавил глава СНБО Украины.

Отметим, власти Украины с 2014 года списывают почти все негативные процессы, происходящие в стране, на происки «российских спецслужб» или «российскую агрессию», не предоставляя никаких доказательств.

Напомним, ранее аналогичную мысль повторил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина не готовится к наступлению в Донбассе.

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