Воронеж, , 15:22 — REGNUM Ландшафтные пожары бушуют в Воронежской области — только 13 апреля по данным на 14:50 пожарные приняли 140 вызовов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«По состоянию на 14:50 на территории региона зафиксировано около 140 вызовов пожарных подразделений. Наиболее тяжелая ситуация в Бобровском, Анненском и Рамонских районах. В Бобровском районе в с. Мечетка идет тушение 10 строений различного назначения. Ситуацию крайне ухудшает порывистый ветер», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в последние дни в Воронежской области установилась сухая и ветреная погода, что привело к резкому ухудшению пожарной обстановки. По данным МЧС, большинство пожаров — рукотворные: дачники, сельчане жгут сухую траву после весны. С 15 апреля в регионе досрочно вводится особый противопожарный режим.