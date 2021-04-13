Москва, , 15:26 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации контролирует проведение прокуратурой Санкт-Петербурга проверки в связи с пожаром в здании фабрики «Невская мануфактура», сообщили 13 апреля в пресс-службе ведомства.

«По ее итогам будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, — говорится в сообщении. — Ход и результаты проводимой прокуратурой проверки контролируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации».

Напомним, днем 12 апреля на территории фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50 произошел пожар. В результате шесть человек получили травмы, в том числе четыре пожарных, один из которых умер на месте происшествия. По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел. В настоящий момент огнеборцы продолжают поливку и разбор конструкций.

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