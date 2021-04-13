Сеул, , 15:29 — REGNUM В период с января по март 2021 года в Южной Корее зафиксировали почти 200 случаев контрабанды наркотиков. Об этом сообщает NTN со ссылкой на представителей Главной таможни Инчхона.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале текущего года в стране было зафиксировано 189 случаев контрабанды наркотиков общим весом 99 кг.

Известно, что по подозрению в контрабанде были арестованы 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Ирана и Кувейта подтвердили совместную кампанию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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