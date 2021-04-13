Вашингтон, , 15:22 — REGNUM В сети появились снимки компактного кроссовера Ford EV 2023 модельного года на платформе Volkswagen MEB. Снимки размещены на сайте CarsCoops.

Новый Ford EV CarsCoops

Стоит отметить, что на «тележке» MEB собраны модели Volkswagen ID.3 и ID.4. Внешне дизайн Ford EV более угловат, чем дизайн электрокара ID.4. Авто получилось вытянутым и низким.

Производиться будущая новинка будет на предприятии Ford в немецком городе Кёльн. Официальной информации о технических характеристиках на данный момент нет.

Ожидается, что дальность хода автомобиля будет равна 402 км (по циклу EPA). Производительность машины составит 302 л. с. в конфигурации AWD и 201 л. с. в конфигурации RWD.

Ранее стало известно, что компания Ford представит на автомобильной выставке в Шанхае рестайлинговый седан Escort. Модель предназначена для китайского авторынка. Это второй рестайлинг седана с момента его выпуска.

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