Вашингтон, 13 апреля 2021, 15:22 — REGNUM В сети появились снимки компактного кроссовера Ford EV 2023 модельного года на платформе Volkswagen MEB. Снимки размещены на сайте CarsCoops.
Стоит отметить, что на «тележке» MEB собраны модели Volkswagen ID.3 и ID.4. Внешне дизайн Ford EV более угловат, чем дизайн электрокара ID.4. Авто получилось вытянутым и низким.
Производиться будущая новинка будет на предприятии Ford в немецком городе Кёльн. Официальной информации о технических характеристиках на данный момент нет.
Ожидается, что дальность хода автомобиля будет равна 402 км (по циклу EPA). Производительность машины составит 302 л. с. в конфигурации AWD и 201 л. с. в конфигурации RWD.
Ранее стало известно, что компания Ford представит на автомобильной выставке в Шанхае рестайлинговый седан Escort. Модель предназначена для китайского авторынка. Это второй рестайлинг седана с момента его выпуска.
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