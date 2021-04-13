Москва, , 15:21 — REGNUM Дневная температура воздуха в столице России побила температурный рекорд для 13 апреля за весь период метеонаблюдений. Об этом 13 апреля сообщили в метеобюро Москвы.

«Сегодня установлен абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве», — приводит сообщение синоптиков «Интерфакс».

По данным главной столичной метеостанции (ВДНХ), к 13:00 в столице России температура воздуха достигла +21,2 °C.

При этом предыдущее рекордное значение температуры воздуха (+20,4 °C) было зафиксировано в Москве 13 апреля 2008 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 13 апреля, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +21…+23 °C.