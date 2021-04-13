13 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Решение задачи восстановления и укрепления национального суверенитета, поставленной обновленной Конституцией РФ, требует в первую очередь возвращения системы управления российской экономикой в Россию. Это можно сделать только с помощью системы кибернетического планирования экономики

Елена Ведута, , 17:53 — REGNUM Стенограмма выступления доктора экономических наук, профессора Елены Николаевны Ведуты на заседании экспертного совета фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной думе на тему «Левый поворот: социалистическая альтернатива для российской экономики» 12 апреля 2021 года.

Киберэкономика родилась в СССР

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Экономика — это инструмент, реализующий благородные цели, которые, в частности, отразил президент РФ в своих целевых показателях по отношению к нашим проектам.

Если серьезно подходить к изучению того, что происходит сегодня, то нужно вернуться к началу 50-х годов прошлого века, когда возникли проблемы перестройки нашей экономики с военных рельсов на мирные и повышения гибкости централизованного управления возросшими объемами производства и усложнившимися производственными взаимосвязями.

Однако номенклатура захотела волюнтаристски управлять экономикой страны. Поэтому в середине 1950-х годов она открыла путь порочной теории товарного производства при социализме. Благодаря ей обосновывалась необходимость проведения губительных реформ, запускающих стихийные процессы в управление экономикой посредством предоставления всё большего количества прав и свобод предприятиям, а затем и министерствам. В конечном счете цель реформирования экономики была достигнута — централизованное планирование экономики в интересах наших граждан было «убито» вместе с СССР в 1991 году. Всё это закончилось той моделью рыночной экономики, в которой мы сегодня живём, потеряв управление развитием собственной страны, и фактически став аутсайдером мирового сообщества.

Елена Ведута Петр Данилов © ИА Красная Весна

Тогда же, в 1950-х годах, возникло движение профессионалов, которые, противодействуя номенклатуре, увидели высочайшую роль науки кибернетики в повышении эффективности управления экономикой. В применении метода кибернетики к созданию автоматизированной системы управления (АСУ) экономическим развитием, или, как сегодня говорят, в создании искусственного интеллекта (ИИ) для управления экономикой, они увидели возможность значительного повышения эффективности управленческих решений для обеспечения ускоренного движения страны вперед в направлении роста общественного блага. Сегодня без создания такого АСУ (ИИ) реализация тех замечательных целевых установок, о которых говорили тогда и о которых сегодня говорит наш Президент, невозможна.

За создание АСУ взялись несколько институтов. Ведущими институтами считались Институт технической кибернетики в АН УССР в Киеве под руководством В. М. Глушкова и Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) АН СССР в Москве под руководством академика Н. П. Федоренко. Ими была написана замечательная статья о проблемах широкого внедрения вычислительной техники в народное хозяйство в 1964 году. В ней они заявили, что от того, успеем ли мы создать АСУ (ИИ) экономикой или нет, решится судьба страны: либо мы выходим на траекторию роста общественного блага и используем те преимущества, которые даёт переход с ручного управления на автоматизированное, либо мы проиграем в «холодной» войне в биполярном мире. Говоря об этом, два академика поставили задачу — ни в коем случае не вести разрозненную работу в создании АСУ, а, наоборот, целеустремленно, скоординировано работать в этом направлении, учитывая те огромные преимущества, которые имела наша страна по сравнению с США, где каждый бизнес преследует свои частные интересы.

Однако на практике вышло всё иначе. Глушков, не имея представления о том, каким должно быть программное обеспечение для оптимизации планирования развития народного хозяйства, призвал создать единую сеть вычислительных центров. Поэтому произведенное «железо» без необходимого программного обеспечения для реализации целей внедрения АСУ (ИИ) не работало. Имели место огромные затраты на создание многих дублирующих структур, на внедрение затратных и «не работающих» эффективно огромных ЭВМ на предприятиях страны. По этой причине министр финансов В. Ф. Гарбузов заявил, что так делать нельзя, поскольку вместо повышения эффективности управления, мы получаем рост затрат, не имеющих никакой отдачи. Что же касается ЦЭМИ, то они больше акцентировали внимание на изучении западных экономико-математических моделей и, благодаря этому, быстрой защите кандидатских и докторских диссертаций. Все это не имело ничего общего с практикой планирования Госплана, вынужденного продолжать использовать метод последовательных приближений составления планов вручную.

Сотрудники Главного вычислительного центра Госплана СССР за работой. 1980-е

Тогда же, в начале 60-х годов, в столице третьей республики — Минске был создан Центральный научно-исследовательский институт под руководством ученого-кибернетика Н. И. Ведуты, перед которым стояли те же задачи в области экономико-математического моделирования и автоматизации управления. Этим институтом были внедрены автоматизированные системы управления экономикой на ряде крупных предприятий. Но главный успех Николая Ведуты состоял в разработке динамической модели межотраслевого баланса методом последовательных приближений, служащей ядром АСУ (ИИ) для повышения эффективности управленческих решений в обеспечении движения экономики в направлении роста общественного блага.

Поскольку ОГАС Глушкова «погас», то его эстафету подхватил Госплан, который пытался сам разработать автоматизированную систему плановых расчётов (АСПР). При этом все республики «демократично» разрабатывали свои концепции АСПР. В результате победила точка зрения Р. Л. Раяцкаса, согласно которой планирование экономики как объекта автоматизации было заменено планированием документооборота, не имеющего никакого отношения к повышению эффективности управления экономикой. Последствия такого подхода мы видим и в нашем законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации», где объектом планирования является документооборот, не имеющий ничего общего с планированием экономики.

В последствии Г. Х. Попов заявил, что в то время экономисты (уточняю — приверженцы порочной теории товарного производства при социализме, которых называли товарниками) «не любили» кибернетиков, стремившихся к решению экономических проблем. Поэтому они и лично Попов, обосновывавшие необходимость демонтажа управления экономикой за счет предоставления все больших прав предприятиям, сделали все для того, чтобы победил подход Раяцкаса. Его исходным пунктом было сохранение сложившегося запутанного регламента планирования, а исходным пунктом подходов Глушкова и ЦЭМИ было совершенствование централизованной системы управления экономикой посредством автоматизации, что не нравилось товарникам. Следует отметить, что единственный научный подход Н. И. Ведуты к совершенствованию планирования экономики методом экономической кибернетики подвергается до сих пор тотальной блокировке «друзьями» России и любителями получения легких денег на говорильне о проблемах.

Блокировщики экономической кибернетики называли научно обоснованный расчет плана, обеспечивающий движение страны вперед в интересах ее народа, установлением в стране фашизма. А ведь именно такой подход является сегодня единственным в мире, противостоящим наступающему глобальному цифрофашизму с его тотальным управлением людьми, а не экономикой.

Что мы видим сегодня? Сегодня мы вступили в десятилетие техноускорения и конкуренции естественных интеллектов по созданию интеллекта искусственного (ИИ). Сегодня наша страна при внедрении цифровых технологий и ИИ просто копирует то, что делает Запад, заранее обрекая нас на поражение в начавшейся третьей необъявленной мировой войне. Практически все наши ведущие институты, как Институт прогнозирования РАН, ЦЭМИ РАН, «Сколково», ВШЭ, РАНХиГС и др., а также ведущие университеты копируют западный опыт, руководствуясь большими данными без всяких представлений, какая экономико-математическая модель должна быть положена в основу ИИ для повышения эффективности управленческих решений. Мы, как когда-то и СССР, продолжаем растрачивать огромные средства государства ради узкоэгоистических интересов цифровиков, стремящихся к огромным заработкам в это конъюнктурное для цифровой экономики время и безответственно относящихся к подготавливаемой ими (сознательно или бессознательно) цифровой сдаче страны наступающему цифрофашизму.

Сервер Florian Hirzinger

Где выход? Выход — в киберпланировании экономики, которая развивает наш, лучший в мире опыт планирования экономики в интересах людей методом последовательных приближений, который позволил нам победить в Великой Отечественной войне и выстроить великую страну биполярного мира.

Если мы не придём к киберпланированию экономики с использованием достижений цифровой революции для создания АСУ (ИИ) экономикой, а для этого у нас есть динамическая модель межотраслевого баланса, являющаяся ядром ИИ в экономике, разработанная Ведутой Н. И., то страна будет погружена в эпоху цветных революций до полного ее уничтожения.

Кроме того, великая страна, которой является Россия, должна предъявить миру свой уникальный глобальный проект. Я предлагаю рассматривать в качестве глобального проекта России внедрение ИИ, основанного на киберпланировании экономики России, с помощью которого наши инженеры, знающие экономическую кибернетику, выведут нашу страну из кризиса на путь устойчивого роста общественного блага.

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В конце своего выступления Елена Ведута заявила о необходимости сказать людям правду о причинах того, что с нами происходит, и что нужно нам делать для возвращения России на путь роста величия страны, в которой будут расти реальные доходы граждан и всесторонне развиваться личность. В этой связи она порекомендовала депутатам от «Справедливой России» в первую очередь разобраться с экспертным сообществом.

«Под прикрытием бесконечной «говорильни» одних экспертов о проблемах и реформах, другие втихую «работают» на затягивание страны в цифрофашизм с ее окончательным уничтожением ради интересов дикого капитализма», — пояснила Елена Ведута.

Заседание правительства РФ Government.ru

Она предупредила, что в грядущее десятилетие техноускорения у нас почти не остается времени, чтобы успеть спасти страну посредством запуска нашего глобального проекта ИИ для повышения эффективности управления экономикой, над которым страна начала работу еще в 50-х годах прошлого века, и которая была прервана теми, чьи узкоэгоистические интересы стоят выше общественных.

Сегодня все прогрессивное человечество, как это и было в истории, с надеждой ждет от России ее глобальный проект, дающий миру единственный шанс социального прогресса цивилизации.

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