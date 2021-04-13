Москва, , 15:29 — REGNUM Русские слова и собственные термины следует использовать в России, избегая заимствований иностранных слов. Так считают 67% российских граждан, сообщает 13 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса.

При этом 23% респондентов придерживаются иного мнения. Они полагают, что иностранные слова, которые активно используют во всём мире, следует перенимать. Затруднились с ответом 10% опрошенных.

54% опрошенных полагают, что использование иностранных слов в общении, при деловой коммуникации скорее угрожает развитию и сохранению русского языка. Однако 30% видят в этом возможности для обогащения речи.

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Вместе с тем 18% респондентов вовсе не замечают иностранных слов в речи, а 54% спокойно реагируют на злоупотребление ими в общении. Раздражают зарубежные термины 27% респондентов.

Установлено также, что 24% российских граждан применяют устаревшие слова и обороты. Это сударыня, сударушка (9%), доколе (3%), сударь (3%) и барышня (2%).

Опрос проводился 31 марта среди 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.