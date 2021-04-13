Москва, , 15:19 — REGNUM Войска США и НАТО перебрасываются к границам европейской части России. Об этом в ходе совещания заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам», — сказал Шойгу.

По его словам, ключевые силы США и НАТО собираются «в Причерноморье и Балтийском регионе».

Шойгу также отметил, что у границ России будет сконцентрировано 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в числе которой — стратегическая авиация.