Варшава, , 15:18 — REGNUM Все польские спортсмены, которые отправятся на Олимпийские игры в Токио, будут перед этим вакцинированы от COVID-19. Об этом 13 апреля сообщил председатель Олимпийского комитета Польши Анджей Красницкий в интервью Polskie Radio 24.

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«Несколько недель назад Олимпийский комитет Польши направил письмо по поводу вакцинации всех наших спортсменов в канцелярию премьер-министра. Мы получили положительный ответ — в преддверии игр состоится их вакцинация в особом порядке, вне основной очереди», — сообщил Красницкий.

По его словам, точные даты, когда спортсмены будут привиты, пока неизвестны, но это должно произойти не позднее конца июня текущего года.

При этом глава польского Олимпийского комитета отметил, что некоторые польские спортсмены уже вакцинированы от COVID-19. Речь идет о тех, кто служит в силовых структурах (как правило, представители силовых видов спорта), а также те, кто преподает в школах и университетах. Дело в том, что в Национальной программе вакцинации населения Польши предусмотрен ускоренный порядок вакцинации для медработников, педагогов, представителей силовых ведомств и для представителей старших возрастных групп.